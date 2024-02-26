Необычная заброшенная Россия в фотографиях

На просторах России за всю ее долгую историю было построено и оставлено бесчисленное множество домов, фабрик, церквей, деревень, военных баз и других сооружений: дворцы императорской эпохи, срубы первопроходцев на Дальнем Востоке, христианские церкви, массивные советские бетонные дома, шахтерские лагеря и многое другое.