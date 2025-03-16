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Овечкин побил рекорд Гретцки по голам за один календарный месяц

Овечкин побил рекорд Гретцки по голам за один календарный месяц

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 15 марта побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по числу забитых шайб в одном календарном месяце.

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