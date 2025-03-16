Овечкин побил рекорд Гретцки по голам за один календарный месяц

Российский нападающий хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 15 марта побил рекорд канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) по числу забитых шайб в одном календарном месяце.
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