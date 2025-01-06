Полиция Южной Кореи получила право на арест президента Юн Сок Еля

Полиция Южной Кореи получила право на арест президента страны Юн Сок Еля по делу о мятеже, пишет агентство Yonhap со ссылкой на управление антикоррупционных исследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO).
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