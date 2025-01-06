Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Полиция Южной Кореи получила право на арест президента Юн Сок Еля

Полиция Южной Кореи получила право на арест президента Юн Сок Еля

Полиция Южной Кореи получила право на арест президента страны Юн Сок Еля по делу о мятеже, пишет агентство Yonhap со ссылкой на управление антикоррупционных исследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO).

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