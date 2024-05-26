Потомков трехсотлетнего дуба из Летнего сада высадили в Томске

Саженцы вырастили из желудей дерева, посаженного при Петре Первом Десять молодых дубов привезли в Томск на социокультурных фестиваль «Система ФЕСТ», чтобы высадить у главного корпуса Томского государственного университета.
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