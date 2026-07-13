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Царьград

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Паслер с воздуха оценил масштаб паводка в 61 населенном пункте

Паслер с воздуха оценил масштаб паводка в 61 населенном пункте

Губернатор Свердловской области Денис Паслер совместно с первым заместителем начальника главного управления МЧС России по Свердловской области Валерием Казаковым провел воздушный мониторинг паводковой ситуации.

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