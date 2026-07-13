Паслер с воздуха оценил масштаб паводка в 61 населенном пункте

Губернатор Свердловской области Денис Паслер совместно с первым заместителем начальника главного управления МЧС России по Свердловской области Валерием Казаковым провел воздушный мониторинг паводковой ситуации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии