Если не можете оплатить штрафы, то срок их оплаты можно продлить 🔼Оплату штрафа можно отсрочить на 1-3 месяца и заплатить позже.
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Если не можете оплатить штрафы, то срок их оплаты можно продлить 🔼Оплату штрафа можно отсрочить на 1-3 месяца и заплатить позже.