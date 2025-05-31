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Названы способы защитить детей от вербовки мошенниками в интернете

Названы способы защитить детей от вербовки мошенниками в интернете

Чтобы дети не становились жертвами мошенников в интернете, россиянам необходимо контролировать то, каким образом они используют смартфон.

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