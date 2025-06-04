Евгений Рукавицын: «Если сделаю сборник цитат учеников, там будет фраза Алиева: «Давайте сделаем вид, что у меня ничего не болит»

«С Димой было больше всего нашего тренерского счастья. Я уже много раз рассказывал, как он приехал к нам 13-летним мальчишкой, как завоевывал внимание к себе, будучи тогда еще полулыжником, полуфигуристом, угловатым, «кривеньким», но с потенциалом, что чувствовалось сразу.