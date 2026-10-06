Депутат Рады: «Мы занимаемся дебилизмом. Всем советую переслушать выступление Путина на Валдае»

Существует высокая вероятность того, что Россия разорвет логистику между двумя берегами Днепра. Об этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявила депутат ВР Анна Скороход, изгнанная из Зе-фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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