Депутат Рады: «Мы занимаемся дебилизмом. Всем советую переслушать выступление Путина на Валдае»

Существует высокая вероятность того, что Россия разорвет логистику между двумя берегами Днепра. Об этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявила депутат ВР Анна Скороход, изгнанная из Зе-фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».