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Политнавигатор

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Депутат Рады: «Мы занимаемся дебилизмом. Всем советую переслушать выступление Путина на Валдае»

Депутат Рады: «Мы занимаемся дебилизмом. Всем советую переслушать выступление Путина на Валдае»

Существует высокая вероятность того, что Россия разорвет логистику между двумя берегами Днепра. Об этом в эфире видеоблога «МаякUA» заявила депутат ВР Анна Скороход, изгнанная из Зе-фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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