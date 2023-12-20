Новые трейлеры Like a Dragon: Infinite Wealth знакомят с главными героями и другими персо...

Новые трейлеры Like a Dragon: Infinite Wealth знакомят с главными героями и другими персонажамиSega и студия RGG представили новые персонажные трейлеры для грядущей пошаговой JRPG Like a Dragon: Infinite Wealth, в которых представлены главные герои Ичибан Касуга и Кадзума Кирю, а также другие персонажи предстоящей игры.