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Закон и Порядок

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Школьных звонков больше не будет, их заменят на другую мелодию по всей РФ

Школьных звонков больше не будет, их заменят на другую мелодию по всей РФ

Avia.pro - СМИ С нового учебного года российских школьников ждет необычное нововведение: привычные школьные звонки заменят на фрагменты произведений отечественных композиторов.

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Комментарии
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Елена Верия
Школьный звонок - это классика! Есть первый сентябрьский школьный звонок... Есть последний выпускной звонок... Это традиционно! По-моему не надо отходить от традиций! А нововведение прослушивания в стенах школ классических произведений российских композиторов можно оставить на школьные перемены. Будет приятно и поучительно слушать музыкальные произведения отдыхающим на перемене детям.
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15 час.
Елена Верия
Не отменяйте школьные звонки! Это давняя историческая традиция! Новшества, вероятно, нужны какие-то в школе... Но не такое...
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15 час.
Александр Рожков
Когда коту делать не хер, то он давай.....
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14 час.

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