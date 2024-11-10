Школьных звонков больше не будет, их заменят на другую мелодию по всей РФ

Елена Верия

Школьный звонок - это классика! Есть первый сентябрьский школьный звонок... Есть последний выпускной звонок... Это традиционно! По-моему не надо отходить от традиций! А нововведение прослушивания в стенах школ классических произведений российских композиторов можно оставить на школьные перемены. Будет приятно и поучительно слушать музыкальные произведения отдыхающим на перемене детям.