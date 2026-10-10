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В МВД заявили о рассылке мошенников с просьбой проголосовать "в конкурсе"

В МВД заявили о рассылке мошенников с просьбой проголосовать "в конкурсе"

Мошенники активно продолжают пользоваться схемой участия в "конкурсе". Как сообщает ТАСС, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин рассказал, что злоумышленники рассылают со взломанных аккаунтов предложения "проголосовать" за друга или ребенка, получая таким образом доступ к учетным записям жертв.

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