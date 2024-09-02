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В Туле 31 августа состоялся Кубок Центрального парка по конкуру

В Туле 31 августа состоялся Кубок Центрального парка по конкуру

В Центральном парке Тулы в последний день лета, 31 августа, состоялся Кубок по конкуру, для которого были разработаны дизайнерские медали и созданы авторские кубки, сообщила пресс-служба ГУ ТО &quot;Тульские парки&quot;.

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