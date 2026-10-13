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Царьград

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Дмитрий Жуков избран спикером свердловского Заксобрания

Дмитрий Жуков избран спикером свердловского Заксобрания

На первом заседании Заксобрания Свердловской области нового созыва 13 октября утвердили структуру из восьми комитетов и пяти комиссий, а также назначили руководителей большинства из них.

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