Партия мэра Кишинева высказалась за референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз

Мэр Кишинева Ион Чебан сообщил, что молдавская партия "Движение национальной альтернативы", руководителем которой он является, поддержала идею проведения референдума о вступлении страны в Европейский союз .
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