В аэропорту Курумоч 15 октября на 48 минут прекращались взлеты и посадки из-за временных ограничений, введенных после объявления ракетной опасности в Самарской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Дожили: Русским п...
- Могила покушавшей...
- Дожили: Русским п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым