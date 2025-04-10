В Госдуме назвали популярные схемы мошенничества против пенсионеров

Федеральный координатор проекта «Цифровая Россия» и член думского комитета по информационной политике Антон Немкин рассказал о самых распространенных способах обмана, жертвами которых становятся пожилые граждане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии