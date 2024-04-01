F1-Insider: Марко хочет уйти из Red Bull, Ферстаппен ведет переговоры с Mercedes

F1-Insider: Марко хочет уйти из Red Bull, Ферстаппен ведет переговоры с MercedesGetty Images / Red Bull Content PoolВ гоночном подразделении Red Bull действительно грядет смена власти, сообщил F1-Insider со ссылкой на собственные источники.
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