Они не идеальны. Они, как и все, устают, ошибаются, бывают резки, но главное – они настоящие. Пять нижегородских отцов стали победителями Всероссийского конкурса «Папа года-2026» – и их история доказывает: лучший папа – это не тот, кто знает все ответы, а тот, кто каждый день делает выбор быть рядом.