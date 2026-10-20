Они не идеальны. Они, как и все, устают, ошибаются, бывают резки, но главное – они настоящие. Пять нижегородских отцов стали победителями Всероссийского конкурса «Папа года-2026» – и их история доказывает: лучший папа – это не тот, кто знает все ответы, а тот, кто каждый день делает выбор быть рядом.
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