Сенатор США: Российская экономика растёт, несмотря на американские санкции

Несмотря на санкции США, российская экономика продолжает расти. Об этом, во вторник, 10 сентября, заявил американский сенатор Рон Джонсон, выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по национальной безопасности и делам правительственных учреждений.