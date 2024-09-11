Сенатор США: Российская экономика растёт, несмотря на американские санкции

Несмотря на санкции США, российская экономика продолжает расти. Об этом, во вторник, 10 сентября, заявил американский сенатор Рон Джонсон, выступая на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по национальной безопасности и делам правительственных учреждений.
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