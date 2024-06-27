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Три военачальника задержаны в Боливии после попытки госпереворота

Три военачальника задержаны в Боливии после попытки госпереворота

REUTERS/Claudia Morales После попытки госпереворота в Боливии задержаны генерал Хуан Хосе Суньига и бывший командующий ВМС страны вице-адмирал Хуан Арнес Сальвадор, сообщает El Periodico со ссылкой на министра внутренних дел Эдуардо дель Кастильо.

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