Если бы Владимир Соколаев однажды не взял в руки камеру и не понял, что фотография — дело всей его жизни, мы лишились бы очень самобытного и ценного источника информации о советской действительности времен «брежневского застоя», которые у нас до сих пор принято называть едва ли не «золотым веком» советской цивилизации.