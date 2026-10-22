Если бы Владимир Соколаев однажды не взял в руки камеру и не понял, что фотография — дело всей его жизни, мы лишились бы очень самобытного и ценного источника информации о советской действительности времен «брежневского застоя», которые у нас до сих пор принято называть едва ли не «золотым веком» советской цивилизации.
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