БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Англичане организовали Западной Украине «грязную бомбу»?

Англичане организовали Западной Украине «грязную бомбу»?

Приготовленные для Донбасса снаряды с обедненным ураном полетели не в ту сторону Светлана Гомзикова Фото: МЧС России/ТАСС Материал комментируют: Борис Джерелиевский На Украине в городе Хмельницком зафиксировали существенный рост радиационного фона.

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