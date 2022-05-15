Вступление Украины в ЕС станет концом Евросоюза

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. «Если Евросоюз реально [включит в свой состав] вот это государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, которая несовместима… Показать полностью.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко. «Если Евросоюз реально [включит в свой состав] вот это государство, где правят бал нацистские группировки и царит нацистская идеология, которая несовместима… Показать полностью.
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