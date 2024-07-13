Илич подпишет контракт с «Зенитом» на следующей неделе. Клубы и футболист договорились об условиях

23-летний полузащитник подпишет договор с петербургским клубом на следующей неделе. «Полузащитник «Торино» и сборной Сербии Иван Илич на следующей неделе прилетит в Петербург и подпишет контракт с «Зенитом».
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