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Газета.ру

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Захарова: Трамп имел возможность сделать выводы после лжи Зеленского по Starlink

Захарова: Трамп имел возможность сделать выводы после лжи Зеленского по Starlink

Президент США Дональд Трамп имел возможность сделать выводы после истории с разоблачением обмана президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовности компании SpaceX разрешить использование Starlink для нанесения ударов вглубь территории России.

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