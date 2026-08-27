Президент США Дональд Трамп имел возможность сделать выводы после истории с разоблачением обмана президента Украины Владимира Зеленского о якобы готовности компании SpaceX разрешить использование Starlink для нанесения ударов вглубь территории России.
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