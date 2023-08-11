СССР-Россия

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Мир столкнётся с дефицитом. Путин и Салман наносят удар по США

Мир столкнётся с дефицитом. Путин и Салман наносят удар по США

Сотрудничество России и Саудовской Аравии, которое достигло беспрецедентного за всю нашу историю результата в последние годы, можно смело назвать не только экономически выгодным для обоих государств.

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Комментарии
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Виталий Кирпиченко
Дефицит нам создать -- два пальца... И не больше. Все дела России провальные для народа, в выгоде только олигархи!
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9 час.
Александр Салтановский
&quot;В первую очередь оно носит геоэкономический и геоэкономический и геоэкономический и геоэкономический характер&quot; Думаю, что так будет намного понятнее и правильнее!
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5 час.

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