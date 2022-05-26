Житель Городищенского района выразил благодарность полицейским из Волгоградской области за оказание помощи его ребенку

На имя начальника Главного Управления МВД России по Волгоградской области поступило обращение жителя Городищенского района, в котором он просит выразить благодарность старшим инспекторам дорожно-патрульной службы 1 взвода 2 роты отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области старшему лейтенанту полиции Николаенко Павлу Альбертовичу, старшему лейтенанту полиции Трифонову Максиму Семёновичу и инспектору данного подразделения старшему лейтенанту полиции Бубнову Александру Александровичу за оказание помощи в оперативном доставлении в больницу 9-летнего ребенка.