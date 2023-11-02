Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    Все думаю какой запад конкретный даже Леопардами не хочет с нами делиться ну ни в какую. Ну как же так.Украинцы не успев...
  • Олег Тимофеев
    Наверняка все еще не запускают массово эрзац Герани которые только несут заряд и малое количество электроники. А то б...The New York Time...
  • Олег Тимофеев
    Изолировать пендосов? Они все что им надо получат через Израиль, Англию, ЕС, Китай. Дело тут не в изоляции а не имени...На Западе заговор...

Лукашенко обсудил с Путиным вопрос о компенсации за медленное строительство АЭС

Лукашенко обсудил с Путиным вопрос о компенсации за медленное строительство АЭС

Президент Белоруссии провёл телефонный разговор с главой России.1 ноября Александр Лукашенко побеседовал со своим главным союзником о предстоящем в ноябре саммите глав государств ОДКБ, где в настоящее время председательствует Белоруссия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх