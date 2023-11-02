Лукашенко обсудил с Путиным вопрос о компенсации за медленное строительство АЭС

Президент Белоруссии провёл телефонный разговор с главой России.1 ноября Александр Лукашенко побеседовал со своим главным союзником о предстоящем в ноябре саммите глав государств ОДКБ, где в настоящее время председательствует Белоруссия.
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