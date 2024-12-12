Победа «Барсы» и поражение «Сити», арестован инвестор «Химок», ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии, 2 золота России на ЧМ по плаванию, Fan ID не отменят и другие новости

Лена Мисько

⚡️ Арестован инвестор «Химок» Туфан Садыгов: бизнесмен и отец нападающего подмосковного клуба Ильи Садыгова находится в СИЗО после обысков в его компаниях. Вероятно, арест связан с коммерческой деятельностью Туфана Садыгова, который является одной из ключевых фигур в руководстве «Химок» — Иван Карпов (https://t.me/karpinside/34317)