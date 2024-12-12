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Победа «Барсы» и поражение «Сити», арестован инвестор «Химок», ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии, 2 золота России на ЧМ по плаванию, Fan ID не отменят и другие новости

Победа «Барсы» и поражение «Сити», арестован инвестор «Химок», ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии, 2 золота России на ЧМ по плаванию, Fan ID не отменят и другие новости

1. В Лиге чемпионов «Барселона» вырвала победу у «Боруссии» Дортмунд (3:2), «Манчестер Сити» проиграл «Ювентусу» в гостях (0:2), «Арсенал» разгромил «Монако» Головина (3:0), «Милан» обыграл «Црвену Звезду» благодаря голам Леау и Абрахама (2:1), а «Атлетико» победил «Слован» (3:1).

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Комментарии
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Лена Мисько
⚡️ Арестован инвестор «Химок» Туфан Садыгов: бизнесмен и отец нападающего подмосковного клуба Ильи Садыгова находится в СИЗО после обысков в его компаниях. Вероятно, арест связан с коммерческой деятельностью Туфана Садыгова, который является одной из ключевых фигур в руководстве «Химок» — Иван Карпов (https://t.me/karpinside/34317)
Инсайды от Карпа || Иван Карпов
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17 час.
Лена Мисько
Химки в пердив получается.... Жаль. Всяко лучше ахмата
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17 час.
КУАТ
Будет жаль. Выдают иногда непредсказуемые результаты.
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10 час.

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