ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • rus LEGION
    у нас одна потаскуха Рая, до 93-х лет прожила, перетр@х@лась с половиной посёлка. Что-ж ещё твой вшивый бог не метил?- Я ухожу. Теперь...
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    я еще верю в хорошее)) хотя таких фактов еще не встречал))😂Подала на развод,...
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- Я ухожу. Теперь навсегда. Противно мне с тобой жить. Надоели твои борщи и угодливый характер, - сказал муж

- Я ухожу. Теперь навсегда. Противно мне с тобой жить. Надоели твои борщи и угодливый характер, - сказал муж

Любовь у нас с мужем была ранняя. Можно сказать, что с первого класса нас считали женихом и невестой.

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Комментарии
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Элина Морозова
Бог шельму метит. Ведь он умер в полном одиночестве.
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1 д.
Майя Maja
И такое есть. Пришел женщине через пять лет, а через 13 опять ушел. Вполне возможно. Пусть теперь мать за сыном следит, рак дело такое...передается генетика.
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1 д.
rus LEGION
у нас одна потаскуха Рая, до 93-х лет прожила, перетр@х@лась с половиной посёлка. Что-ж ещё твой вшивый бог не метил?
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17 мин.

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