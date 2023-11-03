- Я ухожу. Теперь навсегда. Противно мне с тобой жить. Надоели твои борщи и угодливый характер, - сказал муж

Элина Морозова Бог шельму метит. Ведь он умер в полном одиночестве.

Майя Maja И такое есть. Пришел женщине через пять лет, а через 13 опять ушел. Вполне возможно. Пусть теперь мать за сыном следит, рак дело такое...передается генетика.