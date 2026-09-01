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Царьград

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Экономист Пендзин разозлил украинцев словами, что варенье спасет их от голода

Экономист Пендзин разозлил украинцев словами, что варенье спасет их от голода

Украинский экономист Олег Пендзин решил успокоить людей, столкнувшихся с пустыми полками в магазинах на Украине, но сделал только хуже.

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