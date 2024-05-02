Американские студенты взбунтовались: сотни арестованы, идут стычки с полицией

Протесты бушуют в университетских кампусах Америки: студенты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе вступают в противостояние с полицией, в то время как демонстрации распространяются по всей территории США.
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