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Газета.ру

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Телеведущая Понарошку призналась, что впервые пришла на родительское собрание

Телеведущая Понарошку призналась, что впервые пришла на родительское собрание

Звезда шоу «Вечерний Ургант», которая вела рубрику «Телеканал СПА», Ирена Понарошку впервые посетила родительское собрание в школе.

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