ПНА готова взять на себя управление Газой в обмен на обязательства США

Палестинская администрация (ПНА) готова взять на себя управление сектором Газа, если США будут содействовать реализации концепции сосуществования двух государств - Израиля и Палестины, сообщили в The New York Times.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии