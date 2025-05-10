Режиссер Барыкин: В РФ в прокате из 10 успешных фильмов 7 отечественных

Режиссер Алексей Барыкин обсудил изменения в российском кинопрокате. За последние десять лет семь из десяти самых популярных фильмов были созданы в России, что свидетельствует о том, что отечественное кино начинает заменять голливудские ленты.
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