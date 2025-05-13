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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ман Сити» представил домашнюю форму на новый сезон – небесно-голубую с белой полосой

«Ман Сити» представил домашнюю форму на новый сезон – небесно-голубую с белой полосой

Домашний комплект на сезон-2025/26 выполнен в небесно-голубом цвете. Через футболку проходит диагональная белая полоса.

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