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Роман Ротенберг: «Думаю, Батраков в будущем может претендовать на «Золотой мяч»

Роман Ротенберг: «Думаю, Батраков в будущем может претендовать на «Золотой мяч»

Главный тренер хоккейной сборной «Россия 25» и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг считает, что полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков в будущем может быть признан лучшим футболистом планеты.

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