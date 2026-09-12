Главный тренер хоккейной сборной «Россия 25» и первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг считает, что полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков в будущем может быть признан лучшим футболистом планеты.
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