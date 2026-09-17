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Болезнь Ауески могла попасть в вакцину для собак через зараженную кровь

Болезнь Ауески могла попасть в вакцину для собак через зараженную кровь

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Живой вирус болезни Ауески обнаружили в вакцине "Мультикан-8". Россельхознадзор распорядился уничтожить препарат, а производитель приостановил выпуск всей линейки, выяснили 18 сентября "Известия".

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