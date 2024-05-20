Эксперты: через несколько лет более четверти рязанцев будут получать зарплату 100 тысяч

Согласно данным, через 4,6 лет более четверти рязанцев будут получать зарплату 100 тысяч и более. Через 8,3 года половина населения региона будет получать такую заработную плату, а через 11,8 лет - 75% работающих рязанцев.
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