Ощутимая магнитная буря ударила по Приморью

В ночь на воскресенье, 26 ноября, на Землю обрушилась магнитная буря, накрывшая и Приморский край. По силе геомагнитный шторм классифицирован как G2 (второй класс по 5-балльной шкале), сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
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