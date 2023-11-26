Ощутимая магнитная буря ударила по Приморью

В ночь на воскресенье, 26 ноября, на Землю обрушилась магнитная буря, накрывшая и Приморский край. По силе геомагнитный шторм классифицирован как G2 (второй класс по 5-балльной шкале), сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Лабораторию солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.