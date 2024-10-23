В Калуге закупят системы бескондукторной оплаты и отремонтируют теплосети

Накануне в Калуге состоялось заседание городской думы, в ходе которого депутаты согласовали сделку на поставку и установку бескондукторной системы оплаты в автобусах ПАЗНакануне в Калуге состоялось заседание городской думы, в ходе которого депутаты согласовали сделку на поставку и установку бескондукторной системы оплаты в автобусах ПАЗ.