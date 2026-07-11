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На публике оборвал, дома принёс тапочки: два лица одного вечера Дранги и Муцениеце

На публике оборвал, дома принёс тапочки: два лица одного вечера Дранги и Муцениеце

Один вечер, два совершенно разных эпизода — именно так сейчас вспоминают появление Петра Дранги и Агаты Муцениеце на премии МУЗ-ТВ.

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