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В Госдуме в связи с ростом инфляции предложили увеличить материнский капитал до миллиона рублей

В Госдуме в связи с ростом инфляции предложили увеличить материнский капитал до миллиона рублей

Группа депутатов Госдумы предложила внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» с учетом роста инфляции и цен на жилье за второго ребенка выплачивать материнский капитал в размере 1 млн.

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