В Госдуме в связи с ростом инфляции предложили увеличить материнский капитал до миллиона рублей

Группа депутатов Госдумы предложила внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» с учетом роста инфляции и цен на жилье за второго ребенка выплачивать материнский капитал в размере 1 млн.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии