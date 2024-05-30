«Работа над открытием будет продолжена». Крымские пляжи почти на старте

В Крыму в высоком курортном сезоне заявлено к работе 340 пляжей. На большинстве из них уже проведены все работы, связанные с обследованием дна, безопасностью, благоустройством, на некоторых пляжах в связи с прошедшими штормами и неблагоприятными погодными условиями в мае работы еще завершаются.