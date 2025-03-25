Прогноз погоды в Крыму на 25 марта

Прогноз погоды в Крыму на 25 мартаВ Симферополе +19 и небольшой дождьВ Севастополе +15 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +13 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +14 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +20 и облачно с прояснениямиВ Ялте +13 и облачно с прояснениямиВ Алуште +13 и пасмурноВ.
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