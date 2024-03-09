В Хабаровском окружном доме офицеров ВВО состоялся концерт, посвященный празднованию Международного женского дня

Музыканты оркестра штаба Восточного военного округа, под руководством начальника военно-оркестровой службы полковника Вадима Пахомова, приготовили для женщин концертную программу, в которой звучали тёплые, светлые композиции о весне, любви и красоте каждой женщины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии