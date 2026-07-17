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Аргументы недели

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Энди Бернэм станет новым премьер-министром Великобритании: «Король Севера» возглавляет Лейбористскую партию

Энди Бернэм станет новым премьер-министром Великобритании: «Король Севера» возглавляет Лейбористскую партию

Энди Бернэм объявлен лидером Лейбористской партии. Он станет новым премьер-министром Великобритании. Бернэм официально вступит в должность главы кабмина 20 июля, после того, как эта должность будет официально предложена ему Карлом III.

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