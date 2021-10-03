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метод Смолякова - отзывы

🚩 Доброго дня!Хочу еще раз поблагодарить Сергея Смолякова за возвращенное мне состояние здоровья!После коррекции атланта по методу Смолякова я ни разу не испытала ту головную боль и боли по всему позвоночнику сразу ослабли и уже совсем исчезли.

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