метод Смолякова - отзывы

🚩 Доброго дня!Хочу еще раз поблагодарить Сергея Смолякова за возвращенное мне состояние здоровья!После коррекции атланта по методу Смолякова я ни разу не испытала ту головную боль и боли по всему позвоночнику сразу ослабли и уже совсем исчезли.