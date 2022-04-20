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Клопп поддержал Роналду после смерти сына: «Не могу представить, каково ему. Столько вещей в жизни важнее футбола»

Юрген Клопп поддержал Криштиану Роналду после смерти сына. Форвард «Манчестер Юнайтед» пропустил матч АПЛ с «Ливерпулем» (0:4) из-за смерти новорожденного сына.

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